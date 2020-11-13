Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın, yüksek ateş şikayeti nedeni ile Ekvador'un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Ekvador Milli Takım kadrosunda bulunan Valencia'nın sabah saatlerinde ateş şikayeti sebebi ile kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olup olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Valencia'nın durumunun takip edildiği ve her ihtimale karşı kadrodan çıkarıldığı belirtildi.