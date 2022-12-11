Fenerbahçe'ye Kolombiyalı golcü geliyor!

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertlilerin listesindeki isimlerden birisi de Luis Muriel. Kanarya Kolombiyalı yıldızı takıma katmanın peşinde.

Fenerbahçe'nin iki tane hazırlık maçından oluşan Antalya Kampı sona erdi. Sarı lacivertliler ikinci etap kamp çalışmalarında Alanyaspor ve Salernitana ile karşı karşıya geldi. İki maçıda kazanan Fenerbahçe'nin Antalya kampı sona erdi. Ocak ayı transferi için yönetime raporunu sunan Jesus forvet hattına yöneldi.

Sarı lacivertli yönetim, Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun alternatifini aramaya başladı. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe taraftarı devre arası transfer dönemini heyecanla bekliyor. Kanarya, önce stoper hattında transfer gerçekleştirecek. 3 kulvarda mücadele verecek olcak Fenerbahçe bir forvet daha düşünülüyor. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen son isim Luis Muriel olmuştu.

Önceki gün Corriere dello Sport'un "Fenerbahçe, Muriel'in menajeriyle temasta" haberinazın kontratı sezon sonunda bitiyor. Kulüp taraflı 1 yıllık opsiyon hakkı var. Muriel'in kariyerinin bu aşamasında yeni bir meydan okumaya hazır olduğu belirtildi.

31 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Atalanta'da bu sezon 9 maçta süre alan Muriel bir gol attı; 2 asist üretti. Kolombiya Milli Takımı'nda 45 kez oynayan Muriel, 8 gol kaydetti.