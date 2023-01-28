Fenerbahçe'ye Keylor Navas'tan haber geldi! Şimdi ne olacak peki?

Adı Fenerbahçe ile anılan Keylor Navas'ın yeni kulübü belli oldu. Paris Saint-Germain'de istediği forma şansını bulamayan tecrübeli file bekçisi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. İngiliz kulübü görüşmeler sonrası Keylor Navas ile anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Nottingham Forest, Dean Henderson'un yokluğunda kaleye tecrübeli file bekçisi Keylor Navas'ı getirmek istiyor. Transfer görüşmelerine başlayan İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Nottingham Forest'da transferde öncelik orta sahaya verilmiş, kaleci takviyesi rafa kaldırılmıştı. Ancak Dean Henderson'un Leicester City ile karşılaştıkları maçta kalçasından sakatlanması sonrası kaleci transferi zorunlu hale geldi. PSG'den ayrılmaya hazırlanan, Keylor Navas, Nottingham Forest'a imza atmaya çok yakın.

Geçtiğimiz transfer döneminde kalesine takviye yapmak isteyen İngiliz kulübü tecrübeli file bekçisi ile görüşmüştü ancak PSG yönetimi transfere karşı çıkmıştı. Şu anki kadro yapılanmasında Keylor Navas'ı düşünmemesi sonrası PSG heyeti transfere zorluk çıkarmayacak. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Nottingham Forest, önümüzdeki haftalarda alacağı puanlarla birlikte kötü durumdan kurtulmak ve kendini garanti altına almak istiyor. Akşam'a göre; Sarı-lacivertli ekip Altay Bayındır ile yaşadıkları belirsizlik sonrası Keylor Navas'ı radarına almıştı. Ancak istenen bonservis bedeli sonrası Fenerbahçe heyeti transferi rafa kaldırdı.

15 Atalık 1986 tarihinde San Isidro de El General'de dünyaya gelen Keylor Navas profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Deportivo Saprissa'da start verdi. Keylor Navas daha sonra Albacete, Levante, Real Madrid ve Paris Saint-Germain kalelerini korudu. Keylor Navas Kosta Rika Milli Takımı formasıyla 110 maçta görev yaptı. Keylor Navas kulüp kariyerinde kazandığı 24 kupayla dikkat çekiyor. 100 maç barajını aştığı Real Madrid'de 162 karşılaşmaya çıkan Keylor Navas, Paris Saint-Germain macerasında 108 kez sahne aldı. Deportivo Saprissa deneyimi 78 maç olan Keylor Navas Levante macerasında 70 müsabakaya çıktı. Keylor Navas Albacete Balompie defterini 36 maçla kapattı.