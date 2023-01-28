  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Iraklı isimden Türkiye uyarısı: Büyük hata yapılıyor

Erdoğan'dan 6’lı masaya çok net adaylık mesajı: Kronometre 2018'de sıfırlandı

Hem camiye girmediler hem cemaati yuhaladılar! Ekrem’in askerlerinden dine büyük saygısızlık

Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap

Erdoğan’ın 2011’deki vaatleri gündem oldu! Bomba video

Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Türkiye ve Libya'dan petrol bombası

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim: Bu kez hem tarih hem uyarı verdi! İstanbul'a kar geliyor!

Selçuk Bayraktar'la ilgili şaşıp kaldığı detayı ilk kez açıkladı: Babası o albaya Selçuk için bir ricada bulundu

Tantana yapma, Okkan'ın hesabını ver Tantan!
Spor Fenerbahçe'ye Keylor Navas'tan haber geldi! Şimdi ne olacak peki?
Spor

Fenerbahçe'ye Keylor Navas'tan haber geldi! Şimdi ne olacak peki?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Nottingham Forest, Dean Henderson'un yokluğunda kaleye tecrübeli file bekçisi Keylor Navas'ı getirmek istiyor. Transfer görüşmelerine başlayan İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:41:00 -
Fenerbahçe'ye Keylor Navas'tan haber geldi! Şimdi ne olacak peki?

Adı Fenerbahçe ile anılan Keylor Navas'ın yeni kulübü belli oldu. Paris Saint-Germain'de istediği forma şansını bulamayan tecrübeli file bekçisi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. İngiliz kulübü görüşmeler sonrası Keylor Navas ile anlaşmaya vardı. 

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Nottingham Forest, Dean Henderson'un yokluğunda kaleye tecrübeli file bekçisi Keylor Navas'ı getirmek istiyor. Transfer görüşmelerine başlayan İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Nottingham Forest'da transferde öncelik orta sahaya verilmiş, kaleci takviyesi rafa kaldırılmıştı. Ancak Dean Henderson'un Leicester City ile karşılaştıkları maçta kalçasından sakatlanması sonrası kaleci transferi zorunlu hale geldi. PSG'den ayrılmaya hazırlanan, Keylor Navas, Nottingham Forest'a imza atmaya çok yakın.

Geçtiğimiz transfer döneminde kalesine takviye yapmak isteyen İngiliz kulübü tecrübeli file bekçisi ile görüşmüştü ancak PSG yönetimi transfere karşı çıkmıştı. Şu anki kadro yapılanmasında Keylor Navas'ı düşünmemesi sonrası PSG heyeti transfere zorluk çıkarmayacak. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Nottingham Forest, önümüzdeki haftalarda alacağı puanlarla birlikte kötü durumdan kurtulmak ve kendini garanti altına almak istiyor. Akşam'a göre;  Sarı-lacivertli ekip Altay Bayındır ile yaşadıkları belirsizlik sonrası Keylor Navas'ı radarına almıştı. Ancak istenen bonservis bedeli sonrası Fenerbahçe heyeti transferi rafa kaldırdı.

15 Atalık 1986 tarihinde San Isidro de El General'de dünyaya gelen Keylor Navas profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Deportivo Saprissa'da start verdi. Keylor Navas daha sonra Albacete, Levante, Real Madrid ve Paris Saint-Germain kalelerini korudu. Keylor Navas Kosta Rika Milli Takımı formasıyla 110 maçta görev yaptı. Keylor Navas kulüp kariyerinde kazandığı 24 kupayla dikkat çekiyor. 100 maç barajını aştığı Real Madrid'de 162 karşılaşmaya çıkan Keylor Navas, Paris Saint-Germain macerasında 108 kez sahne aldı. Deportivo Saprissa deneyimi 78 maç olan Keylor Navas Levante macerasında 70 müsabakaya çıktı. Keylor Navas Albacete Balompie defterini 36 maçla kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23