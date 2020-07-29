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Spor

Fenerbahçe’ye İngiliz devinden teklif!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcusu Vedat Muriqi'e talip oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:01:00 - 2020-07-29 12:02:54
Fenerbahçe’ye İngiliz devinden teklif!

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leicester’ın 26 yaşındaki yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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