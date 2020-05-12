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Spor

Fenerbahçe'ye geliyor mu? Mesut Özil'in menajerinden net açıklama

Adı sürekli Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, sarı lacivertli kulübe transfer ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:51:00 -
Fenerbahçe'ye geliyor mu? Mesut Özil'in menajerinden net açıklama

Tecrübeli futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun gelecek sezonun sonuna kadar Arsenal'de forma giyeceğini açıkladı.

31 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuşan Söğüt, "Mesut'un Arsenal'de bir yıllık sözleşmesi daha var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra ne olacağını ise zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

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