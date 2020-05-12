Fenerbahçe'ye geliyor mu? Mesut Özil'in menajerinden net açıklama

Tecrübeli futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun gelecek sezonun sonuna kadar Arsenal'de forma giyeceğini açıkladı.

31 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuşan Söğüt, "Mesut'un Arsenal'de bir yıllık sözleşmesi daha var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra ne olacağını ise zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.