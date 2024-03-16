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Spor Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!
Spor

Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!

Yeniakit Publisher
2024-03-16 11:08:00 -
Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!

MEB’e seslendiği bir videoda imam hatip karşıtlığı yapan Sadettin Saran, Fenerbahçe’ye başkan olmak için adaylığını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda sarı – lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve kulübü dava etmesini hatırlatan taraftarlar, Saran’ın adaylığına adeta kazan kaldırdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı için aday olduğunu açıkladı.

Fakat, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz" diyerek adaylığını açıklayan Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki geldi.

Sosyal medyada yer alan yorumlara göre, taraftarların Saran'ı istememesinin nedeni Saran'ın geçtiğimiz yıllarda sarı-lacivertli camia hakkında yaptığı açıklamaları ve Fenerbahçe'yi dava etmesi.

Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.


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