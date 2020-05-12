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Spor

Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper: Jose Luis Palomino

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Arajntinli tecrübeli stoper Jose Luis Palomino'yu gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 23:18:00 -
Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper: Jose Luis Palomino

Sarı-lacivertilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe, daha önce temas kurduğu isimlerden Palomino ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.

Bedavaya geliyor

Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu; Fenerbahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi. 

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