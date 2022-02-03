Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi

Fenerbahçe'de 30 Kasım'dan bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ın dün takımla birlikte çalışması Sarı-Lacivertliler'de yüzleri güldürdü. Stoper Serdar Aziz ve ön libero Mert Hakan Yandaş da dünkü idmanda yer aldılar.

Kaleci Altay 30 Kasım'da Konyaspor deplasmanında sakatlanmış ve ligde 12 maçta Sarı-Lacivertli formadan uzak kalmıştı. Bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki kaleci dün takım idmanında yer aldı. Altay'ın oynayabilecek duruma gelmesine sevinen Kartal'ın yine de genç kaleciyi Başakşehir mücadelesinde riske etmeyi düşünmediği, kupadaki Kayseri maçında Altay'a forma vermeyi planladığı öğrenildi.

3 isim daha döndü

Fenerbahçe'nin sakat isimlerinden Serdar Aziz 6 gün süren Antalya kampında bireysel olarak çalışmıştı. 31 yaşındaki stoper iyileşti ve takıma katıldı. Kamp için Antalya'ya gidemeyen isimlerden Mert Hakan Yandaş da dün takımla birlikte çalıştı. Ayrıca 18 yaşındaki kaleci Ertuğrul da iyileşti ve takıma katıldı. Sarı Lacivertliler'de sakatlıkları süren sol bek Novak ile ön libero Luiz Gustavo ise bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü. Antalya kampında yer alamayan ve evinde istirahat eden Mesut ise sahaya indi, bireysel çalıştı. Bu isimlerin cumartesi günü Başakşehir mücadelesinde forma giymeleri beklenmiyor.