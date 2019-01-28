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Fenerbahçe'nin yıldızı Roman Neustadter: Ligde kalacağımıza eminim

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Roman Neustadter Alman medyasına takımının son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:14
Fenerbahçe'nin yıldızı Roman Neustadter: Ligde kalacağımıza eminim

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına röportaj verdi. Bu sezon düşme hattından kurtulamayan takımının durumunu değerlendiren deneyimli savunmacı, “Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Bu şansları kullanamadık. Fırsatları lehimize çeviremedik ve tersi durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum hakkında konuşmak bile beni gerçekten zorluyor” dedi.

''Özgüvenimiz yok''

Tecrübesi savunmacı, “Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye’de maçlar Almanya’ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi” yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:14
  1. Fenerbahçe
  2. Roman Neustadter
  3. Almanya

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