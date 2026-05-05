Macron’un iki yüzlü siyaseti: Siyonist gaspçılara susanlar, İran’a ses yükseltti! BAE için tetikçiliğe soyundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) sivil altyapıları hedef alan saldırılarının haksız ve kabul edilemez olduğunu belirtti. ABD merkezli X platformu üzerinden açıklama yapan Macron, Fransa'nın bölgedeki müttefiklerini topraklarını savunmaları konusunda her zaman desteklediğini kaydetti. Bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle İran'ı suçlayan Macron, kalıcı bir çözüm için Tahran'ın nükleer ve balistik planlarına karşı bölge ülkelerine güçlü güvenlik garantileri sağlayacak bir anlaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Orta Doğu'daki savaşın başından bu yana bölgedeki müttefiklerini topraklarını savunmaları konusunda desteklediğini kaydeden Macron, "İran'ın BAE'deki sivil altyapılara yönelik saldırıları haksız ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Macron, "savaşa kalıcı çözümün sadece Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılması ve İran'ın nükleer ve balistik planları ile bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle bağlantılı olarak yarattığı tehdide karşı bölge ülkelerine gerekli güvenlik garantilerini sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşma ile mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Dün İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.