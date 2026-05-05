Macron’un iki yüzlü siyaseti: Siyonist gaspçılara susanlar, İran’a ses yükseltti! BAE için tetikçiliğe soyundu

Macron'un iki yüzlü siyaseti: Siyonist gaspçılara susanlar, İran'a ses yükseltti! BAE için tetikçiliğe soyundu

Batı’nın ikiyüzlü siyasetinin temsilcisi Macron, Orta Doğu’da safları sıklaştırdı! Daha önce pek çok konuda ABD ile ters düşen ve Trump’a kafa tutan Macron, konu İran olduğunda bir anda müttefiklerinin koruyuculuğuna soyundu! İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sivil altyapıları hedef alan İHA saldırılarını ‘haksız ve kabul edilemez’ ilan eden Macron, Tahran yönetimini hedef tahtasına koyarak bölgedeki istikrarsızlığın faturasını İran’a kesti! Dün Washington’a bayrak açan Macron, bugün ABD destekçisi BAE’nin hamiliğine soyunarak gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) sivil altyapıları hedef alan saldırılarının haksız ve kabul edilemez olduğunu belirtti. ABD merkezli X platformu üzerinden açıklama yapan Macron, Fransa'nın bölgedeki müttefiklerini topraklarını savunmaları konusunda her zaman desteklediğini kaydetti. Bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle İran'ı suçlayan Macron, kalıcı bir çözüm için Tahran'ın nükleer ve balistik planlarına karşı bölge ülkelerine güçlü güvenlik garantileri sağlayacak bir anlaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan BAE'ye yönelik saldırılara dair açıklama yaptı.

Fransa'nın Orta Doğu'daki savaşın başından bu yana bölgedeki müttefiklerini topraklarını savunmaları konusunda desteklediğini kaydeden Macron, "İran'ın BAE'deki sivil altyapılara yönelik saldırıları haksız ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Macron, "savaşa kalıcı çözümün sadece Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılması ve İran'ın nükleer ve balistik planları ile bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle bağlantılı olarak yarattığı tehdide karşı bölge ülkelerine gerekli güvenlik garantilerini sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşma ile mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Dün İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Zekensky niyeti

İnternet Ulusal medya haberlerde Ukrayna devlet başkanı zekensky Türkiye'den ogrendigi insansız platformlardan sidayi Yunanistan'a vermekten sözde Türkiye dostluğundan vazgecmis tabi inanırsan yunanistana sözde göstermelik dirsek gösteriyor burada bana istediğin teknolojiyi rahatlikla güvenerek verebilirsin Türkiye'ye ben güvenilir ortağım şeklinde kandirip senin sırrın benim sırrın demek istiyor bu sayede ebeyi gördüğü Türkiye'nin güvenini kazanıp Türkiye'nin bütün teknolojisini alabilecegini düşünüyor çünkü Türkiye'yi nasıl olsa benim yalanına inanıp baba daha çok teknoloji verir onlari daha sonra Yunan'da israilede avrupayada türk yapımı öğrendiğim bütün teknolojiyi peşkeş çekerim peşinde aynısı İtalya ve İspanya içinde geçerli Türkiye'den ogrendiklerı teknolojiyi kendilerine naletnenin peşinde değiller mi...ama İspanya yinede verip alıyor İtalya ne verdi

M B

Rothchilds’ların bankasında çalışan uşaktan ne beklenir?
