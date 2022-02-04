  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Muhammed, Giresunspor'da
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Muhammed, Giresunspor'da

Fenerbahçe ile Giresunspor'un, Muhammed Gümüşkaya’nın kiralık transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:39:00 -
Fenerbahçe'nin yıldızı Muhammed, Giresunspor'da

Giresunspor, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya’nın kiralık transfer için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın 6 aylık kiralama üzerinden yapıldığı ve satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

HAKAN KELEŞ AÇIKLAMIŞTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, daha önce transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay