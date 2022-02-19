Fenerbahçe’nin yıldızı için devler sıraya girdi

Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın yoğun ısrarları sonucu kadroya katılan genç oyuncuya talip var. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton ve Atletico Madrid devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerin yetenekli orta saha oyuncusu için teklifte bulundu.

Pereira, bu sezon başında Fenerbahçe'ye Kim Min-jae ve Crespo gibi 2 önemli scouting transferi yaptırmıştı.

Pereira'nın Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Miguel Crespo'ya devre arası transfer döneminde teklif geldiği ortaya çıktı.

Ada basınında yer alan iddialara göre İngiltere Premier Lig ekibi Everton, devre arası transfer döneminde Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli orta saha için gelen teklife ise bir yanıt vermediği ifade edildi.

Everton'da Vitor Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirileceği iddiaları sonrası taraftarlar yoğun bir şekilde tepki göstermiş ve iş suya düşmüştü. İngiliz ekibi de bunun üzerine Frank Lampard isminde karar kılmıştı.

Portekizli teknik direktör Everton'ın başına geçseydi böylelikle vatandaşı Crespo'yu da Ada'ya götürecekti. Ancak Pereira'nın Everton işi gerçekleşmeyince bu transfer de gerçekleşmemiş oldu.

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçeli Crespo için devre arası transfer döneminde İspanyol devi Atletico Madrid'in 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi. Bu teklifin sarı-lacivertli takım tarafından cevaplanmadığı kaydedildi.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye bu sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilmişti. Sarı-lacivertli takımda 21 maç karşılaşmaya çıkan Crespo, 3 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.