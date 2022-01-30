  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin yıldız adayıydı, şimdi kiralık gidiyor!
Spor

Fenerbahçe'nin yıldız adayıydı, şimdi kiralık gidiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında çok büyük yıldız adayı olarak kadrosuna kattığı Burak Kapacak, hiç forma şansı bulamadı ve kulübüyle yol ayrımına geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 15:07:00 -
Fenerbahçe'nin yıldız adayıydı, şimdi kiralık gidiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak forma şansı bulamazken, genç futbolcuya Süper Lig ekibinden resmi teklif geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Bordeaux'a transfer olması beklenirken son anda devreye girerek 1,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak Süper Lig'den talip çıktı.

Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira döneminde şans bulamayan, Portekizli teknik adamın gidişinin ardından sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor karşısında 45 dakika sahada kalan genç futbolcuyu Çaykur Rizespor istiyor. 

Ligin 2. yarısı ile birlikte daha fazla şans bulmayı hedefleyen genç futbolcuya Süper Lig ekibi resmi teklif yaptı ve sezon sonuna kadar kiralamak istediğini aktardığı iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay