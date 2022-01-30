Fenerbahçe'nin yıldız adayıydı, şimdi kiralık gidiyor!
Fenerbahçe'nin sezon başında çok büyük yıldız adayı olarak kadrosuna kattığı Burak Kapacak, hiç forma şansı bulamadı ve kulübüyle yol ayrımına geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak forma şansı bulamazken, genç futbolcuya Süper Lig ekibinden resmi teklif geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Bordeaux'a transfer olması beklenirken son anda devreye girerek 1,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak Süper Lig'den talip çıktı.
Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira döneminde şans bulamayan, Portekizli teknik adamın gidişinin ardından sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor karşısında 45 dakika sahada kalan genç futbolcuyu Çaykur Rizespor istiyor.
Ligin 2. yarısı ile birlikte daha fazla şans bulmayı hedefleyen genç futbolcuya Süper Lig ekibi resmi teklif yaptı ve sezon sonuna kadar kiralamak istediğini aktardığı iddia edildi.