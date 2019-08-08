Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Skrtel'in takımdan ayrılmasından sonra stoper rotasyonunda kan kaybeden Fenerbahçe, Zanka'yı takıma dahil ederek yaralarını sardı. Danimarkalı stoper ile her konuda anlaşan ve 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Tecrübeli futbolcuyu havalimanında Damien Comolli karşıladı.

Fenerbahçe'nin bu transfer için Huddersfield ile 2 milyon euro karşılığında anlaştığı belirtildi. 29 yaşındaki stoperin sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Huddersfield kulübü 29 yaşındaki stoperi bırakmak istemiyordu.. Zanka'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve Huddersfield yöneticilerine;

"Göndermezseniz maçlara çıkmam" demişti..