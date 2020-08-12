  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, İstanbul'a geldi

Çek futbolcu Novak: "Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:09:56 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, sarı-lacivertli kulüp için oynayacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu söyledi.

Ülkesi Çekya'dan İstanbul'a gelen futbolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Volkan Ballı karşıladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Novak, "Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmaktan dolayı çok mutluyum. Hedeflerim her zaman mümkün olduğu kadar yüksek. Ligin en üst seviyesinde oynamak ve takımıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarına da mesaj veren 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım ve bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Umarım gollerime devam ederim. Benim için önemli olan takımın nasıl oynadığı, sonra gollerim ve asistlerim önemlidir." şeklinde konuştu.

Volkan Ballı da Novak'a başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı. ..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı