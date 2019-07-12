Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, üçerli takımlar halinde çift kale maçla sona erdi. Kampa yeni katılan Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı, ikinci bölümdeyse kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Yeni transfer kaleci Altay Bayırdır da salonda yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.