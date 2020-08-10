Fenerbahçe’nin yeni kaptanı belli oldu
Yaz transfer sezonuna bomba gibi giren sarı-lacivertli takımda 4 yıl sonra yuvaya dönen Gökhan Gönül kaptanlığa getiriliyor. Ozan Tufan da 2. kaptan olarak devam edecek.
Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle takıman ayrılan Gökhan Gönül geçtiğimiz günlerde tekrardan Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Gökhan Gönül sarı-lacivertlilerin birinci kaptanı, Ozan Tufan ise ikinci kaptanı oldu.
Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile başlayan süreçteki son isimlerden olan Gökhan Gönül'e yönetim futbolu bıraktıktan sonra özel bir görev vermeyi planlıyor.