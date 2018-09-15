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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu! Sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak...

Fenerbahçe'nin transfer döneminde gündeminde yer alan ancak Premier Lig ekibi West Ham'a imza atan Jack Wilshere sakatlığını nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:42
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu! Sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde listesinde yer alan ve West Ham United ile sözleşme imzalamayan Jack Wilshere sakatlandı.

Kariyeri boyunca sık sık sakatlıklarla boğuşan Wilshere'in ayak bileğinde ağrı hissettiği ve antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

İngiliz yıldızın, Everton maçında kesin olarak oynamayacağı ve sakatlığın boyutunun bu hafta yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberde; Wilshere'in 3 ay sahalardan uzak kalmasının ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.

West Ham United ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Jack Wilshere, bu sezon 4 maçta oynadı ve 334 dakika sahada kaldı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:42
  1. Fenerbahçe
  2. West Ham United
  3. Jack Wilshere

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