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Spor Fenerbahçe'nin taraftara açık idmanında olay!
Spor

Fenerbahçe'nin taraftara açık idmanında olay!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde Ülker Stadyumu'nda taraftarına açık bir antrenman düzenledi. Stadyumda bulunan pankart dikkat çekerken, futbolcular ve teknik heyetten kupa kaldırma pozu geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 18:24:00 - 2022-05-07 18:25:51
Fenerbahçe'nin taraftara açık idmanında olay!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde Ülker Stadyumu'nda taraftarına açık bir antrenman düzenledi. Stadyumda bulunan pankart dikkat çekerken, futbolcular ve teknik heyetten kupa kaldırma pozu geldi.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak.

Dev derbi öncesindeki son antrenmanı taraftarına açan sarı - lacivertlilerde taraftarlar meşalelerle büyük bir atmosfer oluştururken, tribünde yer alan dev pankart dikkat çekti.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Pankartta, "2010 - 2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" ifadeleri yer aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDILAR

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet, derbi öncesi taraftara açık antrenmanda 5 yıldızlı tişörtler giydi ve 2010/11 şampiyonluk kupasını kaldırdı.

 

 

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Haberin başlığına göre hangi olay olmuş, içeriğinde bulamadım şu fb düşmanlığını artık bırakın akit gibi bir kuruma yakışmıyor
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