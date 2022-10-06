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Spor Fenerbahçe'nin süper yeteneğine dev talip!
Spor

Fenerbahçe'nin süper yeteneğine dev talip!

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:56:00 -
Fenerbahçe'nin süper yeteneğine dev talip!

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler gündeme gelmeye devam ediyor.

The Guardian gazetesinin, futbol dünyasının en iyi 60 wonderkid'ini yayınladığı listede Türk olarak en üst sırada yer alan Arda için Ajax devreye girdi. Sezon başında da 25 milyon Euro öneren dünya devi, teklifini yineleyerek tekrar sarı-lacivertli takımın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan Arda Güler için teklifler yağmaya devam ediyor. Fizik olarak yeterli seviyede olmadığı için Jorge Jesus'un oynatmadığı iddia edilen Arda Güler'e reddetmesi zor bir teklif geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Arda Güler ile ilgili kararını verdiği iddia edildi. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz gördüğü için Arda'yı oynatmadığı öğrenildi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısını 25 milyon Euro'luk teklifle çalan Ajax, yine aynı teklifle sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi. Devre arasında Arda'yı takıma katmak isteyen dünya devi, Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyor.

 

 

 


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