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Spor Fenerbahçe'nin rakiplerinde kimler yok ki...
Spor

Fenerbahçe'nin rakiplerinde kimler yok ki...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazandı. İşte sarı-lacivertlileri bekleyen muhtemel rakipler...

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:16:00 -
Fenerbahçe'nin rakiplerinde kimler yok ki...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazandı. İşte sarı-lacivertlileri bekleyen muhtemel rakipler...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le Cracovia Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen Kanarya, liderlik koltuğu için sahaya çıktı, 2-0'la istediğini aldı.

Grubun diğer maçında Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından sarı-lacivertliler B Grubu'nu 14 puanla lider, Rennes 12 puanla ikinci tamamladı.

Temsilcimiz direkt Son 16 Turu'na kalırken, Rennes play-off oynayacak. AEK 5 puanla üçüncü olup Konferans Ligi bileti alırken, Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Willian Arao ve Arda Güler'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ülke puanına katkısı ise toplamda 1.400 oldu.

Dünkü tarihi beraberlikle ülke puanına 200 puan kazandıran Kanarya, son sınavında Dinamo Kiev'i devirirse, galibiyetten dolayı 400, birinci olduğu için 200 ve Son 16'ya direkt gittiği için de ülke puanına toplamda 1.400 puan kazandırmayı başardı.

Ayrıca Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçını kazanarak gruptan lider çıkarak önemli bir maddi gelir elde etti.

Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?
Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemliydi. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki play-off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak.

Fenerbahçe'nin son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'te belli olacak, İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

Muhtemel rakipler

Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

 

 

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