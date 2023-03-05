Fenerbahçe'nin rakibi 6 golle yıkıldı
La Liga'da Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1'lik skorla yendi.
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, sahasında Sevilla'yı farklı mağlup etti.
Madrid ekibine galibiyeti getiren goller Memphis Depay (2), Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Alvaro Morata'dan (2) geldi. Konuk Sevilla'nın tek golünü ise Youssef En Nesyri kaydetti.
İspanya La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, Girona'ya konuk olacak.
Sevilla ise hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın ardından evinde Almeria'yı konuk edecek.
Griezmann'dan 150. gol
Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann, Sevilla karşısında kaydettiği golle kulüpte 150 gole ulaştı.
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Geçtiğimiz yıl ekim ayından kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan Fransız yıldız, bu sezon 33 maçta süre alırken 8 gol ve 10 asist kaydetti.