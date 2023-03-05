  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı Masa parçalanınca Demirtaş panikledi

Ruslara şoku yaşattı! Lavrov’dan skandal sözler: Salondan 'hadi oradan' sesi yükseldi

Saadet Partisi, pazartesi günkü toplantıya İYİ Parti'yi davet etti mi? 'Açıklama geldi'

Katar’dan Türkiye’ye dev yardım kararı: Yaşam konteynerleri İskenderun’a böyle ulaştı! Haber verildi

Türkiye ve BAE arasında yeni dönem başlıyor! 20 milyar dolara yaklaştı

Katar basını Meral Akşener'in kararını böyle duyurdu: Daha da zorlaştı

Türk profesör ezberleri tam anlamıyla bozarak duyurdu: İstanbul'da o tarihe kadar deprem olmaz

İYİ Parti'den 6'lı masa kararı

Depremden etkilenen ilçede ilk kazma vuruldu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkası ortaya çıktı... Bunu yapmaktan başka şansı yoktu
Spor Fenerbahçe'nin rakibi 6 golle yıkıldı
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi 6 golle yıkıldı

La Liga'da Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 03:15:00 -
Fenerbahçe'nin rakibi 6 golle yıkıldı

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, sahasında Sevilla'yı farklı mağlup etti.

Madrid ekibine galibiyeti getiren goller Memphis Depay (2), Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Alvaro Morata'dan (2) geldi. Konuk Sevilla'nın tek golünü ise Youssef En Nesyri kaydetti.

İspanya La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, Girona'ya konuk olacak.

Sevilla ise hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın ardından evinde Almeria'yı konuk edecek.

Griezmann'dan 150. gol

Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann, Sevilla karşısında kaydettiği golle kulüpte 150 gole ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz yıl ekim ayından kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan Fransız yıldız, bu sezon 33 maçta süre alırken 8 gol ve 10 asist kaydetti.

Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Sevilla-Valencia maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya'da lider Real Madrid sahasında Sevilla'yı mağlup etti
İspanya'da lider Real Madrid sahasında Sevilla'yı mağlup etti

Spor

İspanya'da lider Real Madrid sahasında Sevilla'yı mağlup etti

Cim-Bom'da neydi, Sevilla'da ne oldu!
Cim-Bom'da neydi, Sevilla'da ne oldu!

Spor

Cim-Bom'da neydi, Sevilla'da ne oldu!

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya ağır ceza kapıda! Bu habere sevinilir işte...
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya ağır ceza kapıda! Bu habere sevinilir işte...

Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya ağır ceza kapıda! Bu habere sevinilir işte...

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! İlk maç 9 Mart'ta...
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! İlk maç 9 Mart'ta...

Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! İlk maç 9 Mart'ta...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23