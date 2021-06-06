Fenerbahçe'nin peşinde olduğu teknik direktör imzayı attı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından gösterilen Sergiy Rebrov'un yeni adresi belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain, Ukraynalı hocayı resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılıyordu. Ukraynalı hoca daha önce yaptığı açıklamada kendisine birçok teklif olduğunu belirtmişti. Rebrov'un yeni takımı belli oldu.
Resmi imzayı attı
Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain, Sergiy Rebrov ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.