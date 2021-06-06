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Spor Fenerbahçe'nin peşinde olduğu teknik direktör imzayı attı
Spor

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu teknik direktör imzayı attı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından gösterilen Sergiy Rebrov'un yeni adresi belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain, Ukraynalı hocayı resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:38:00 -
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu teknik direktör imzayı attı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılıyordu. Ukraynalı hoca daha önce yaptığı açıklamada kendisine birçok teklif olduğunu belirtmişti. Rebrov'un yeni takımı belli oldu.

Resmi imzayı attı

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain, Sergiy Rebrov ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

 

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