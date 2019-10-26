Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki 11'i belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk edecek. İki takımda bu karşılaşma ile 37. maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Geride kalan haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan 5 averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, üç puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ile İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakemin Alper Çetin olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler..

İLK 11'ler

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqı.