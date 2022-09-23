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Spor Fenerbahçe'nin kasasına büyük darbe!
Spor

Fenerbahçe'nin kasasına büyük darbe!

Fenerbahçe'de maaş giderleri cep yakıyor. Özellikle yabancı sınırı nedeniyle TFF listesine yazılamayan Bruma, Lemos ve Novak'ın maliyetleri dudak uçuklatan cinsten. Sarı-lacivertlilerin devre arasında yolları ayırmayı planladığı bu 3 isim, Fenerbahçe'nin kasasını eritiyor...

Yeniakit Publisher
2022-09-23 13:44:00 -
Fenerbahçe'nin kasasına büyük darbe!

Fenerbahçe'de maaş giderleri cep yakıyor. Özellikle yabancı sınırı nedeniyle TFF listesine yazılamayan Bruma, Lemos ve Novak'ın maliyetleri dudak uçuklatan cinsten. Sarı-lacivertlilerin devre arasında yolları ayırmayı planladığı bu 3 isim, Fenerbahçe'nin kasasını eritiyor...

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından takım iyi yola girmiş durumda. Kadro dışı kalmış oyuncularla da devre arasında yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler maaş bütçesini rahatlatmak istiyor.

Yabancı sınırından dolayı kadroya yazılamayan Bruma, Novak ve Lemos'un lisansı çıkartılamamıştı. Kendilerine gelen teklifleri de maaşları düşük bulduğu için reddeden bu isimlerin giderleri ortaya çıktı. Bruma şu an için Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro, Novak 1.2 milyon Euro, Lemos ise 850 bin Euro kazanıyor. 3 futbolcunun Fenerbahçe'ye 1 yıllık maaş yükü 3 milyon 550 bin Euro olmuş durumda.

Fenerbahçe'nin bu 3 isimle devre arasında yolları ayırıp maaşlarda rahatlama yaratmak istiyor. Fakat diğer kulüplerden Fenerbahçe'den kazandıkları kadar maaş teklifi alamayan oyuncular sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor.

 


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