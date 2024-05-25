Fenerbahçe'nin kararı sonrası Pioli transferinde bir rakip daha, devreye girebilir! Neler oluyor?
Stefano Pioli’yi teknik direktör adaylarının arasında bulunduran Fenerbahçe’ye Napoli’nin ardından Bologna da Stefano Pioli’yi listesine ekledi. Detaylar.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun temsilcisi ile görüştüğü, daha önce Napoli ile de adı anılan Stefano Pioli’yi bir Serie A kulübü daha listesine ekledi.
Bologna’nın hedefinde
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Bologna deneyimli çalıştırıcıyı listesine ekledi.
Thiago Motto ile yollar ayrılacak
Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus‘un önümüzdeki sezon takımın başına Bologna’nın genç teknik adamı Thiago Motta’yı geçirmesi bekleniyor. Bu durum üzerine Bologna eski çalıştırıcısı Pioli’yi listeye ekledi.
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