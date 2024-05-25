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Spor Fenerbahçe'nin kararı sonrası Pioli transferinde bir rakip daha, devreye girebilir! Neler oluyor?
Spor

Fenerbahçe'nin kararı sonrası Pioli transferinde bir rakip daha, devreye girebilir! Neler oluyor?

Yeniakit Publisher
2024-05-25 21:44:00 - 2024-05-25 21:46:04
Fenerbahçe'nin kararı sonrası Pioli transferinde bir rakip daha, devreye girebilir! Neler oluyor?

Stefano Pioli’yi teknik direktör adaylarının arasında bulunduran Fenerbahçe’ye Napoli’nin ardından Bologna da Stefano Pioli’yi listesine ekledi. Detaylar.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun temsilcisi ile görüştüğü, daha önce Napoli ile de adı anılan Stefano Pioli’yi bir Serie A kulübü daha listesine ekledi.

Bologna’nın hedefinde

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Bologna deneyimli çalıştırıcıyı listesine ekledi.

Thiago Motto ile yollar ayrılacak

Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus‘un önümüzdeki sezon takımın başına Bologna’nın genç teknik adamı Thiago Motta’yı geçirmesi bekleniyor. Bu durum üzerine Bologna eski çalıştırıcısı Pioli’yi listeye ekledi.
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Yorumlar

Mehmet

İkramiyeyi anladıkta maaşları geçen bayram gibi bayramdan sonramı yatiracaksiniz onuda açıklayın en azından
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