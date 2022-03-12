Fenerbahçe'nin kaptanı sezon sonu gidebilir!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren genç futbolcuya 4 talip birden çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, 4 Fransız ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kaptanını kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye 2019 Temmuz'da Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, geldiği günden bu yana gelişimini sürdürüyor.

A Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki file bekçisinin bu gelişimi oldukça takdir topluyor. Fenerbahçe 'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Daha önceden Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli futbolcuları kadrosuna katan Fransa Ligue 1 ekibi Lille, bu sefer de sarı-lacivertli ekibin file bekçisinin peşinde.

Fransız basınında yer alan habere göre, kiralık olarak forma giyen Ivo Grbic'i sezon sonunda Atletico Madrid'e gönderecek.

Lille, kaleci Ivo Grbic'in boşluğunu ise Fenerbahçe'den Altay Bayındır'la doldurmak istiyor.

İddialara göre Fransız ekibi gelecek sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine girecek olan 23 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti. Lille'in yanı sıra Fransız ekipleri Marsilya, Lyon ve Lorient de başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için yakından takip ediyor.

Altay Bayındır, bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıktı. Genç kaleci, 5 maçta kalesini gole kapatırken, 28 kez de kalesinde golü gördü. A Milli Takım formasını da giyen Altay, 2 maçta Ay-Yıldızlı takımın kalesini korumuştu.

23 yaşındaki milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Fenerbahçe yönetiminin Altay Bayındır için 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.