0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon kamp programı belli oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:54
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

Hazırlıklarını 2 gün boyunca tesislerinde sürdürecek sarı-lacivertliler, 3 Temmuz Çarşamba günü ise kamp için Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.

Fenerbahçe, Düzce'de 13 Temmuz'a kadar sürecek kampın son gününde Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Düzce'de gerçekleştirilecek kampın ardından yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek. Fenerbahçe, 18 Temmuz Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık müsabakasında karşılaşacak.

Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertli ekip, burada 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'na katılacak. Fenerbahçe, Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi son hazırlık müsabakasını ise 11 Ağustos Pazar günü oynayacak. Bu maçla ilgili detaylar, kesinleştikten sonra açıklanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 23:54
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Bolu
  4. Fenerbahçe Haberleri
  5. Fenerbahçe
  6. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da anız ve ot yangını
    1. Malatya’da anız ve ot yangını
    2. Küçükçekmece’de küçük kıza taciz..
    3. Hatay’da 20 dönümlük makilik alan kül..
    4. Edremit’te horoz dövüşü yapan işyerine..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2019
    6. Sneijder gözaltına alındı!
    7. Babel, Galatasaray'da tarihi başarılar..
    8. Moritanya ile Angola berabere kaldı
    9. Meclis'e geliyor! Erken emeklilik için..
    10. Mangal yerine evi yakıyorlardı
    11. Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!
    12. Gürcistanlılar ‘Özgürlük Yürüyüşü’..
    13. Cinayet zanlısı nişanlısının babası..
    14. Datça’da makilik yangını sürüyor
    15. Kremlin'den şaşırtan açıklama:..
    16. Adıyaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    17. ABD'den geri adım! Trump ve Şi Cinping..
    18. Beşiktaş ve F.Bahçe onun için..
    19. Sivas’ta trafik kazası 2’si ağır 3..
    20. Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak..
    21. Kur'an'ın arkasına saklanan HDP'li..
    22. IKBY yeni Başkanı Bağdat’a ilk..
    23. 2019 Avrupa Oyunları
    24. MSB: “10 numaralı Gözlem Noktasına 3..
    25. Türkmen siyasetçi Suriye Geçici..
    26. Yüzlerce turistin gözü önünde silahlar..
    27. Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu
    28. "Başrolde Emel Sayın" konserleri başladı
    29. TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da
    30. Manisalı judocu Avrupa üçüncüsü oldu
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde yeni dönem
    Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Ekrem Şov: Kelime oyunlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine oynamaya başladı!
    Ekrem Şov: Kelime oyunlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine oynamaya başladı!