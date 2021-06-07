Fenerbahçe'nin istediği Sergiy Rebrov başka takım ile anlaştı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Ukraynalı teknik adam Sergiy Rebrov'un başka bir takımla anlaştığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni sezon takımın başında olmayacağı açıklanırken, sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan Ukraynalı teknik adam Sergiy Rebrov, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain ile anlaşma sağladı.
Al Ain kulübü, Sergiy Rebrov'un takımın başına geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla taraftarlarına açıkladı.
2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Rebrov, 38 maça çıkmış ve 4 gol atmıştı.