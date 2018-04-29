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Fenerbahçe'nin ilk transferi! İmza çok yakın...

Sarı lacivertliler yeni sezon için yıldız bir Arjantinli ile anlaştı...

29 Nisan 2018 Pazar 14:29
Fenerbahçe'nin ilk transferi! İmza çok yakın...

Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, transferde de gaza bastı... Sarı lacivertli yönetim, Arjantinli bir yıldızla önemli ölçüde anlaştı. İmza için geri sayıma geçildi... İşte o detaylar...

Güney Amerika basınından TyC Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe'nin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi bitirdiği açıklandı. Oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği ve 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 5 milyon euro'ya Colon ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

Takımın kaptanlığını yapan Conti'nin de F.Bahçe'de forma giymek istediğinin altı çizilirken, çok büyük bir terslik olmazsa 1.93 boyundaki oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de ter dökeceği kaydedildi. Bu transfer girişiminde ise Türkiye'de tanınan bir menajerin aracılık ettiği detay olarak paylaşıldı. Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa ile temas kurmasının ardından ilk adımı attığı ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:29
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