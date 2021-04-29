  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:39:00 -
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar Aziz, Atilla, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 20:30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi
Ekonomi

Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi

Altın fiyatlarında belirsiz süreç devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geliyor.
İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi
Gündem

İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ana haber sunduğu sırada rejinin kamera hareketleri sonrası tepki gösterdi.
Türkiye’de kripto para çılgınlığı! Bir anda fırladı
Ekonomi

Türkiye’de kripto para çılgınlığı! Bir anda fırladı

Türkiye’de kripto para çılgınlığı patladı. Kimi maaşıyla kimi de borçla Coin aldı. ABD merkezli Amerikan Chainalysis şirketinin raporu ise d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay