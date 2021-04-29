Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar Aziz, Atilla, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 20:30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1