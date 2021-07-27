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Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı
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Spor

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları TRT SPOR'da ekranlara gelecek

Fenerbahçe’nin 28 Temmuz’da Zwolle, 31 Temmuz’da Greuther Fürth ve 4 Ağustos’ta Dinamo Kiev’le oynayacağı hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:30:00 - 2021-07-27 15:02:09
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları TRT SPOR'da ekranlara gelecek

Bu sezon Vitor Pereira’yı Teknik Direktörlük görevine getirerek şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip hazırlık maçlarında 3 takım ile karşılaşacak. Hazırlık maçlarının yayınlanacağı tarih ve kanal belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçları TRT SPOR ekranında yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekibin 28 Temmuz'da Zwolle, 31 Temmuz'da Greuther Fürth ve 4 Ağustos'ta Dinamo Kiev ile oynayacağı hazırlık maçları, TRT SPOR'dan naklen futbolseverlerle buluşacak.

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