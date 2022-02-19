Fenerbahçe'nin Hatay karşısında yeni sol beki bakın kim olacak?

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında Kim Min-Jae'nin oynamaması durumunda sol bekte Çağtay Kurukalıp görev alacak.

Süper Lig'de 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, adalesindeki ağrı nedeniyle Slavia Prag maçında oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerde oyuncunun adalesinde sertleşme tespit edildiği ve herhangi bir yırtığa rastlanmadığı bildirildi.

Kim'in yarınki Hatayspor maçına kadar dinlenmeye yönelik program uygulayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki stoperin oynama ihtimali yüzde 50...

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de sol bekteki tercih, Kim Min-Jae'nin sakatlık durumuna göre netleşecek. Kim Min-Jea, Hatayspor maçında oynarsa stoperde Kim ve Marcel Tisserand, sol bekte de Attila Szalai görev alacak.

Çağtay Kurukalıp oynayabilir

25 yaşındaki Güney Koreli stoper Hatay karşılaşmasında oynamazsa, stoperde Marcel Tisserand ve Attila Szalai, sol bekte de Çağtay Kurukalıp oynayacak.

A Takım'da görev almadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Çağtay Kurukalıp, bu sezon U19'da 11 maçta oynadı. 19 yaşındaki sol bek, bu sezon A Takım'da hazırlık maçları dahil hiç görev yapmadı.