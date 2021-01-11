Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'den 'Kadıköy' cevabı!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Özil, İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusuna 'Kadıköy' cevabını verdi. Kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutulan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

"Neden Fenerbahçe'yi tutuyorsun?"

Soru: Neden Fenerbahçe'yi tutuyorsun? Seni Fenerbahçe'yi bu kadar sevmeye sevk eden şey neydi?

Cevap: Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü.

Soru: Arsenal'da oynamaktan hiç keyif aldın mı?

Cevap: Tabii ki. Birçok inişler ve çıkışlar oldu. Ancak hiçbir zaman Arsenal'a katıldığım için pişman olmadım. Hatta dürüst olmak gerekirse pandemiden önceki son birkaç maç çok eğlenceliydi. O dönem çok iyi bir yolda olduğumuzu düşündüm ama sonradan işler değişti.

Soru: Schalke'ye gider misin? Seni orada takıma yardım ederken görmeyi çok arzularız.

Cevap: Hayır. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke'ye sempati duyacağım ve kalbimde onlar için en iyisini dileyeceğim. Ancak şu anda benim için gerçekçi bir opsiyon değil.

Soru: Arsenal'da birlikte oynadığın en iyi 11?

Cevap: Ospina, Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac, Cazorla, Ramsey, Gnabry, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Aubameyang