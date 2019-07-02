Fenerbahçe'nin golcüsü Max Kruse, İstanbul'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, İstanbul'a ayak bastı.02 Temmuz 2019 Salı 16:35
Fenerbahçe’nin Werder Bremen’den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul’a indi.
Fenerbahçe’nin önceki akşam resmi olarak duyurduğu Max Kruse, İstanbul’a indi. ABD’de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto’dan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor.
YORUM YAZ