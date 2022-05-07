Ali Koç üzücü haberi verdi! Arda Güler...

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli ekipte Kim Min-Jae forma giyemeyecek. Arda Güler ise sezonu kapattı.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbi öncesi sarı-lacivertli takımda bazı oyuncuların eksikliği İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Kim Min-Jae'nin sağ ayak kemiğindeki ağrı olduğunu açıklayan sarı-lacivertli ekip, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jaenin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır." ifadeleriyle stoperin son durumunu duyurdu.

Arda Güler sezonu kapattı

Yapılan açıklamada bu sezon adından sıkça söz ettiren Arda Güler'in ise kemik bölgesinde zorlanma bulguları saptandığı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Divan Kurulu toplantısında genç oyuncunun durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Başkan Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. 3-4 haftalık bir şey ama sezonu kapattı." diyerek kötü haberi verdi.