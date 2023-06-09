Fenerbahçe’nin ezeli rakibi! Süper Lig coşkusunu böyle kutladı

1.Lig Play Off Final müsabakasında Pendikspor Bodrumspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’e yükseldi. Süper Lig’i coşkuyla karşılayan Pendik taraftarları kendilerini sokağa attı. Arabaları ile korna çalıp tur atarak sevinç gösterilerinde bulundular.

Süper Lig coşkusunu yaşayan Pendikli taraftarlardan Erol Kaya “Pendiğimize hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşattığı için, bütün Pendik halkına, mahallelerimize, hepimize mutluluklar diliyorum. İnşallah Süper Lig’de bunların en kralını yaşayacağız. Hepsini yürekten kutluyorum. En büyük Pendik diyorum.” sözlerini kullanırken yanındaki taraftar Ferdi Korkmaz “Yıllar sonra Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra devamının gelmesini istiyoruz. Pendikspor’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ailesiyle coşkuya katılan Pendiksporlu Salih Yörütken “Pendikporumuz için senelerdir uğraşıyorduk çıkamadı. Bu sene çok şükür Süper Lig’deyiz. En büyük Pendikspor.” ifadelerini kullandı.