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Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızına övgüler yağıyor!
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızına övgüler yağıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 13:30:00 -
Fenerbahçe'nin eski yıldızına övgüler yağıyor!

Hull City'nin Middlesbrough'ya konuk olduğu maçta galibiyet golünü atan Ozan Tufan hakkında övgü dolu sözler sarf edildi. Detaylar haberimizde...

İngiltere Championship'in 21. haftasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'ya konuk oldu. Riverside Stadı'nda oynanan maçı misafir ekip 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ OZAN TUFAN'DAN

Hull City'de karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Ozan Tufan, 61. dakikada Scott Twine'ın yerine oyuna girdi ve 82. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı

Hull'un ilk golü 69. dakikada Liam Delap'tan gelirken, ev sahibi takıma 6. dakikada Emmanuel Lath'ın attığı gol yetmedi.

13 MAÇTA 5 GOL

Son golünü 4. haftadaki Bristol City karşılaşmasında atan Türk futbolcu 16 maç sonra fileleri havalandırdı. Ozan Tufan bu sezon forma giydiği 13 maçta 5 gol attı.

Hull City bu galibiyetle Championship'teki puanını 33'e çıkardı ve 7. sırada yer aldı. 27 puanda kalan Middlesbrough 13. basamakta bulunuyor.

LIAM ROSENIOR: "OZAN TUFAN MUHTEŞEMDİ"

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Ozan Tufan hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve "Ozan Tufan muhteşemdi ve oyuna büyük bir fark kattı. Her oyuncu değişikliği oyuna olumlu katkı sağladı. Bu gerçekten sevindirici ve iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzun göstergesi." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM OZAN TUFAN

Bu arada İngiliz basını da 28 yaşındaki futbolcunun performansını övdü. Hull Daily Mail Gazetesi'nde Ozan Tufan için "Hull City'nin Riverside'da Middlesbrough'u 2-1 mağlup ettiği maçta yedek oyuncu Ozan Tufan kahramandı. Türk milli oyuncu, Hull'un galibiyeti için 82. dakikada kaleye ateş açtı." yorumu yapıldı.

Maç haberinde Ozan'a 10 üzerinden 7 puan verilirken, tecrübeli orta saha oyuncu için "Kaleci Seny Dieng'in kalesine harika bir şut attı ve nakavt darbesini indirmek için ders niteliğinde bir an yarattı." ifadeleri kullanıldı.

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