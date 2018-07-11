0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'nin yeni takımı belli oldu

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'a transfer oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:14
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'nin yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Portekizli yıldız Luis Nani, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu.

Yeşil-beyazlı kulüp, resmi twitter hesabından Nani'ye dair özel klip hazırladı ve taraftarına transferi duyurdu.

EN SON LAZIO'DA FORMA GİYMİŞTİ

Son olarak Lazio forması giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren Manchester United serüveninin ardından Fenerbahçe'ye imza atmış, ardından Valencia ve Lazio formaları giymişti.

Nani, geçtiğimiz günlerde özel bir video yayınlayarak Fenerbahçe taraftarına seslenmiş ve sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:14
  1. Manchester United
  2. Fenerbahçe
  3. Portekiz
  4. Lazio
  5. Valencia
  6. Sporting Lizbon
  7. Nani
  8. Luis Nani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi açıklandı?
    1. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    2. Binali Yıldırım görevi devraldı
    3. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    4. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    5. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    6. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    7. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    8. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    9. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    10. Adana'da sosyal medyadan terör..
    11. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    14. Bitki çayları ne sıklıkla..
    15. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    16. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    17. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    18. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    19. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    20. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı