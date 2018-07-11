Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'nin yeni takımı belli oldu
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'a transfer oldu.11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:14
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Portekizli yıldız Luis Nani, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulüp, resmi twitter hesabından Nani'ye dair özel klip hazırladı ve taraftarına transferi duyurdu.
EN SON LAZIO'DA FORMA GİYMİŞTİ
Son olarak Lazio forması giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren Manchester United serüveninin ardından Fenerbahçe'ye imza atmış, ardından Valencia ve Lazio formaları giymişti.
Nani, geçtiğimiz günlerde özel bir video yayınlayarak Fenerbahçe taraftarına seslenmiş ve sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediğini belirtmişti.
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