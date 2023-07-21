Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri döndü! İşte yeni takımı...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Belözoğlu'nun ekibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pelkas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Belözoğlu'nun ekibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pelkas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi Rams Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Turuncu-Lacivertliler'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.
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