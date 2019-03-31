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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü oyunu İstanbul'da kullandı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Kandilli İlkokulu’nda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 13:40
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü oyunu İstanbul'da kullandı

İstanbul’da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da oyunu kullandı.

İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:40
  1. İstanbul
  2. yerel yönetimler
  3. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
  4. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman
  5. Kandilli İlkokulu

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