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Spor Fenerbahçe'nin eski hocası Daum'un son hali yürekleri parçaladı
Spor

Fenerbahçe'nin eski hocası Daum'un son hali yürekleri parçaladı

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un son hali yürekleri parçaladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 18:51:00 -
Fenerbahçe'nin eski hocası Daum'un son hali yürekleri parçaladı

Christoph Daum, kansere yakalanmasının ardından ilk kez Almanya'nın ulusal kanalı ARD'de yayınlanan bir programa katıldı.

Alman teknik adam programda "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim." dedi.

Kemoterapinin etkisiyle zayıflayan Alman antrenör, gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu aktardı.

 

Daum daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.

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