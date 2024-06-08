Fenerbahçe’nin eski başkanına saygısızlık! Aziz Yıldırım’la tokalaşan Ali Koç’un eline dikkat

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda başladı.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tribünden sahaya inerek konuşmanın gerçekleştirildiği alana yürüdü.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım tokalaştı

Başkan Ali Koç ve yönetiminde yer alan isimlerle tokalaşan Yıldırım, ardından konuşmanın yaptığı kürsüye geldi.

2018'de de seçim yarış veren ikili uzun bir dönemin ardından ilk kez aynı karede yer aldı yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.



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Elleri cebinde tokalaştı

Ali Koç sahnede eski başkan Aziz Yıldırım’ı elleri cebinde bekledi. Aziz Yıldırım ile Ali Koç tokalaşırken bir elini cebinden çıkaran Ali Koç diğer eli cebinde Aziz Yıldırım’la tokalaştı, sosyal medyada tepki çeken anlar böyle görüntülendi.

Yıldırım, stadyumu terk etti

Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Vefa Küçük, Aziz Yıldırım’a "Benden söz almanız gerekmektedir" deyince, Yıldırım, "Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun" şeklinde cevap verdi.

Konuşmaların sürmesinin ardından Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak" dedi.

Bu sözlerin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim" diyerek kürsüden indi ve arkadaşlarıyla birlikte stadı terk etti.