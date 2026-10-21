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Yerel Sokak ortasında alkol rezaleti! Sarhoş şahıs iki kez bayıldı, halk panikledi
Yerel

Sokak ortasında alkol rezaleti! Sarhoş şahıs iki kez bayıldı, halk panikledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Sokak ortasında alkol rezaleti! Sarhoş şahıs iki kez bayıldı, halk panikledi

Her kötülüğün anası olan alkol, hem rezilliklere yol açıyor hem de hayatları tehdit ediyor. Eskişehir’de alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs sokak ortasında iki kez baygınlık geçirirken, mahalle sakinleri bu durumdan tedirgin oldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde henüz kimliği tespit edilemeyen ve alkollü olduğu belirtilen bir şahıs bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkarak sokağın sonuna doğru ilerlemeye çalışan şahıs, dengesini kaybederek yeniden bayıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri tedirginlik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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