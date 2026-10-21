Sokak ortasında alkol rezaleti! Sarhoş şahıs iki kez bayıldı, halk panikledi

Her kötülüğün anası olan alkol, hem rezilliklere yol açıyor hem de hayatları tehdit ediyor. Eskişehir’de alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs sokak ortasında iki kez baygınlık geçirirken, mahalle sakinleri bu durumdan tedirgin oldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.