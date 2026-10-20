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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Karadeniz'de dev operasyon! Karaya oturan dev tanker başarıyla kurtarıldı!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Karadeniz'de dev operasyon! Karaya oturan dev tanker başarıyla kurtarıldı!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Karadeniz'de dev operasyon! Karaya oturan dev tanker başarıyla kurtarıldı!

Karadeniz'de etkili olan ağır hava koşulları sebebiyle İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı dev "Banda" tankeri, ekiplerin hummalı ve kararlı çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı "Banda" tankerinin, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak yeniden yüzdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Banda" gemisinin kurtarıldığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Banda' tankeri, İstanbul, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balıkadam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun acil müdahale gemimiz, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi."

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