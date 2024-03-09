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Spor Fenerbahçe’nin En Önemli 5 Oyuncusu Bu Hafta Kart Görürse Derbide Olmayacak!
Spor

Fenerbahçe’nin En Önemli 5 Oyuncusu Bu Hafta Kart Görürse Derbide Olmayacak!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:54:00 - 2024-03-09 17:55:09
Fenerbahçe’nin En Önemli 5 Oyuncusu Bu Hafta Kart Görürse Derbide Olmayacak!

Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

5 futbolcu sınırda

Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

Kart görürlerse Trabzonspor maçında yoklar

Bu futbolcular pazar günkü maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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