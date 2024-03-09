Fenerbahçe’nin En Önemli 5 Oyuncusu Bu Hafta Kart Görürse Derbide Olmayacak!

5 futbolcu sınırda
Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
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Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe'de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular pazar günkü maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
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