Fenerbahçe'nin çöp transferi bu sefer gidecek!
Fenerbahçe 2021 yılında kadrosuna kattığı Tanzanyalı santrafor için kulüp bulmasını istedi. Kulüp bulamazsa oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.
Fenerbahçe 2021 yılında kadrosuna kattığı Tanzanyalı santrafor için kulüp bulmasını istedi. Kulüp bulamazsa oyuncunun sözleşmesi feshedilecek. Sabah'a göre;
Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı Ally Samatta'nın satın alma opsiyonu Belçika ekibi tarafından kullanılmadı.
Sarı-lacivertli kulübe geri dönen Tanzanyalı oyuncu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. 2021'de 6 milyon euro'ya alınan Samatta, eğer kulüp bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.
Geride bıraktığımız sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Samatta, 6 gol atarken 1 de asist yaptı.
Tanzanyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
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