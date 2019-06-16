0553 313 94 23

Fenerbahçe’nin borcu: 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL

Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 tarihiyle itibariyle borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu açıklandı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:10
Fenerbahçe’nin borcu: 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL

Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 tarihiyle itibariyle borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu açıklandı.


Fenerbahçe’nin Ülker Stadyumu’nda yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda mali rapor tablolar hakkında bilgiler verildi. Sarı-lacivertlilerin 31 Aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 TL, uzun vadeli yükümlülüklerinin 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 TL ve toplam borcun ise 2018 yılı sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu ifade edildi. Kulübün 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 TL olduğu duyurulmuştu.


Mali tablolar ilgili yönetim adına konuşan Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, faaliyetlerinin büyük kısmının döviz cinsinden olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon Dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 TL’lik kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon TL’lik zarara neden oluyor. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz 3.5 milyar TL. Bu kadar kurun arttığı ortamda TL cinsinden borçların artması normal. Yıllardan beri birikmiş bir zarar var. Bu zarar 2017 yılı sonunda 1.461 milyar TL iken 2018 yılı sonunda 1.912 milyar TL’ye yükseldi. 2018 yılında bir önceki yıla göre 2 kat gelir elde ettik. 2017’de 763 milyon TL gelir üretmişiz. 2018’de 1.260 milyar gelir, 242 milyon TL de bağış gelirleri olmuş. İki katı kadar gelir elde etmemize rağmen toplamda dönem zararı 598 milyon TL’den, 570 milyon TL’ye indi” şeklinde konuştu.


Denetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Selim Çeçen de Başkan Ali Koç’un sermaye artışına 237 milyon TL bağışta bulunduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
    1. Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
    2. Fenerbahçe’nin borcu: 3 milyar 516..
    3. Kayıp dağcı Babalar Günü’nde aranıyor
    4. Hain kalkışma sırasında Cumhurbaşkanı..
    5. Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı
    6. Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi
    7. Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1..
    8. Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde..
    9. Sınava giren siyam ikizleriyle yapılan..
    10. Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı..
    11. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!..
    12. 30 bin meyve ağacı kesildi
    13. Yılanların dansı görüntülendi
    14. Babalar Günü’nde mezarlıklarda anlamlı..
    15. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    16. Şırnak’ta etkisiz hale getirilen..
    17. AA muhabirine İEKO'dan ödül
    18. Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve..
    19. Eskişehir’deki trafik kazaları..
    20. Neden kilo veremiyorsunuz? İşte, kilo..
    21. Kestiği ağaçtan düşen şahıs hayatını..
    22. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    23. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
    24. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
    25. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
    26. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
    27. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
    28. Babalar Günü’nün en acılı babası
    29. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
    30. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor