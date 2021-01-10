Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kadrosu açıklandı! 6 eksik
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi açıklandı.
Fenerbahçe'de Erzurum kafilesine Jose Sosa, Kemal Ademi, Ömer Faruk Beyaz, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci alınmadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serhat Ahmetoğlu, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Uğur Kaan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse