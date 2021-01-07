Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.
Ozan Tufan ceza sınırında
Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.
İşte ilk 11'ler
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Pelkas, Thiam.
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro.